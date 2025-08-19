operazione sicurezza

Sistema di videosorveglianza a Rezzato: al via i lavori

Il numero complessivo dei dispositivi passerà così a 136 telecamere e 28 lettori targhe, quadruplicando l’attuale dotazione

Sistema di videosorveglianza a Rezzato: al via i lavori
Rezzato
Pubblicato:

Sistema di videosorveglianza a Rezzato: al via i lavori.

Al via i lavori per il sistema di videosorveglianza

Hanno preso il via nella mattinata di ieri (lunedì 18 agosto 2025) i lavori per la realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza di Rezzato. Grazie alla collaborazione con l’azienda MyNet , entro la fine dell’anno saranno installate oltre 100 nuove telecamere e più di 20 dispositivi di lettura targhe .
Il numero complessivo dei dispositivi passerà così a 136 telecamere e 28 lettori targhe, quadruplicando l’attuale dotazione.
Tutte le telecamere saranno collegate in fibra ottica, garantendo una trasmissione dei dati rapida, stabile e sicura con la centrale operativa della Polizia Locale.

Le zone interessate

Il sistema interesserà i principali punti strategici del territorio comunale:
• edifici scolastici e strutture pubbliche
• vie principali e strade di accesso al paese
• parchi e aree di interesse collettivo
• ⁠ zone residenziali e artigianali.

Delle nuove telecamere:
• 54 (44 telecamere di contesto e 10 di lettura targhe) saranno installate grazie a un bando ministeriale ottenuto nel 2024;
• ⁠70 (59 telecamere di contesto e 11 di lettura targhe) saranno installate come previsto dal bando “Lumen” risalente al 2016 e che ha già permesso l’efficientamento di tutta l’illuminazione pubblica comunale.

"Grazie a questo intervento - hanno fatto sapere dall'Amministrazione comunale -  sarà possibile migliorare l’attività di controllo e prevenzione da parte delle Forze dell’Ordine su tutto il territorio comunale".

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.14/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Brescia
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Davide D'Adda
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primabrescia.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151