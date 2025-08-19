operazione sicurezza

Il numero complessivo dei dispositivi passerà così a 136 telecamere e 28 lettori targhe, quadruplicando l’attuale dotazione

Sistema di videosorveglianza a Rezzato: al via i lavori.

Al via i lavori per il sistema di videosorveglianza

Hanno preso il via nella mattinata di ieri (lunedì 18 agosto 2025) i lavori per la realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza di Rezzato. Grazie alla collaborazione con l’azienda MyNet , entro la fine dell’anno saranno installate oltre 100 nuove telecamere e più di 20 dispositivi di lettura targhe .

Tutte le telecamere saranno collegate in fibra ottica, garantendo una trasmissione dei dati rapida, stabile e sicura con la centrale operativa della Polizia Locale.

Le zone interessate

Il sistema interesserà i principali punti strategici del territorio comunale:

• edifici scolastici e strutture pubbliche

• vie principali e strade di accesso al paese

• parchi e aree di interesse collettivo

• ⁠ zone residenziali e artigianali.

Delle nuove telecamere:

• 54 (44 telecamere di contesto e 10 di lettura targhe) saranno installate grazie a un bando ministeriale ottenuto nel 2024;

• ⁠70 (59 telecamere di contesto e 11 di lettura targhe) saranno installate come previsto dal bando “Lumen” risalente al 2016 e che ha già permesso l’efficientamento di tutta l’illuminazione pubblica comunale.