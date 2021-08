E' successo questa mattina, prima delle 8. Un'auto si è ribaltata sulla SpXI, anche conosciuta come via per Rovato a Iseo.

Sirene a Iseo: auto ribaltata in via per Rovato

La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso. Poco prima delle 8, un'auto si è ribaltata in via per Rovato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia stradale di Desenzano e i soccorritori. Dopo un primo spavento iniziale, la persona coinvolta (di cui ancora non si conoscono le generalità) è stata trasportata all'ospedale di Iseo in codice giallo.

In via per Rovato è poi intervenuta la Carrozzeria Consoli per la rimozione del veicolo.