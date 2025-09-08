Sinistro tra un’auto e un mezzo pesante: paura a Gussago.

Questa mattina a Gussago

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 8.40 in codice rosso: dalle prime ricostruzioni pare che all’origine del sinistro vi sia stato un scontro tra un’auto e un mezzo pesante. Ad intervenire prontamente sul posto un’ambulanza e un’automedica.

Sinistro tra auto e mezzo pesante

Ad avere la peggio il conducente dell’auto, un uomo di 52 anni, il quale, a seguito dell’impatto, è stato trasferito in ospedale in un più tranquillizzante codice giallo. Sul posto anche la polizia locale per gli opportuni rilievi del caso.