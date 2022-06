Sinistro tra auto e moto, traffico congestionato

Sinistro questa mattina (venerdì 10 giugno) a Rovato in via Franciacorta, una delle principali vie d'ingresso al comune.

Viabilità

Al centro del sinistro uno scontro tra un'auto e uno scooter, per fortuna, non si sono registrati feriti. Particolarmente critiche invece le ripercussioni sul traffico, al momento il traffico sta tentando di defluire verso una strada secondaria anche se l'ingorgo risulta essere particolarmente importante. Il consiglio è quello di evitare la via Franciacorta dove al momento il traffico risulta essere bloccato in entrambe le direzioni di marcia.