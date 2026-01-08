Sinistro sulla Sp9: muore un uomo di 65 anni. La vittima è Tomaso Tomasoni di Offlaga.

Sp9, sinistro mortale

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 21 sulla Sp9 all’altezza di Verolanuova in codice rosso. Dalle prime ricostruzioni pare che ad essere coinvolto sia stato un uomo di 65 anni, avrebbe fatto tutto da solo. In prossimità della rotonda sarebbe finito contro il guardrail. Ancora non è chiaro se per la scarsa visibilità dovuta alla nebbia fitta o a causa di un malore.

Addio a Tomaso Tomasoni

Ad intervenire tempestivamente sul posto i Vigili del Fuoco di Verolanuova, i soccorritori e la polizia stradale di Iseo. Il 65enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Manerbio dove è spirato poco dopo.