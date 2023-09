Sinistro sulla Sp510: quattro veicoli coinvolti, traffico in tilt

Sinistro sulla Sp510: traffico in tilt.

Sinistro sulla Sp510: traffico in tilt

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 9 di questa mattina (martedì 5 settembre 2023) a Sale Marasino sulla sp510. Ad essere coinvolti nel sinistro quattro veicoli (un'auto, un camion e due furgoni) per un totale di cinque persone coinvolte. Fortunatamente le loro condizioni non destano particolare preoccupazione: l'allarme è inizialmente scattato in codice rosso. Una volta giunti sul posto i soccorsi, due ambulanze, la missione è stata declassata a codice giallo.

Dinamica da chiarire nel dettaglio

Ancora al vaglio dei Carabinieri l'esatta dinamica del sinistro. Si sono registrati disagi sul traffico, a strada è stata infatti riaperta verso le 12, chiusura che si è resa necessaria per la rimozione dei veicoli e per l'esecuzione degli opportuni rilievi del caso.