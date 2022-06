Sinistro sulla sp510 all'altezza di Iseo, ripercussioni sul traffico

Incidente questa mattina (lunedì 20 giugno) sulla sp510 all'altezza di Iseo.

Disagi sul traffico

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso alle 7.02. Ad essere coinvolte due persone in un frontale tra auto nella galleria Montecognolo tra Provaglio e Iseo: rispettivamente un ragazzi di 25 anni e un uomo di 50, tre le ambulanze intervenute sul posto. Il sinistro è avvenuto appena dopo lo svincolo di Iseo (ingresso della 510 in direzione Brescia). Traffico bloccato tra Sulzano e Iseo in direzione Brescia per alcuni chilometri a causa dell'incidente avvenuto in orario di punta quando tutti si recano al lavoro, disagi per coloro che devono usare gli svincoli di Iseo e della 510. Si consiglia per chi deve andare a Brescia di entrare in 510 dall'ingresso di Provezze di Provaglio, per chi deve andare in Vallecamonica si consiglia di entrare da Sulzano o da Covolo.