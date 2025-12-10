Sinistro sulla Sp37 a Isorella: la Polizia Provinciale individua una presunta auto pirata.

Sulla Sp37 il sinistro

Il sinistro si è verificato ieri (martedì 9 dicembre 2025) lungo la Sp37 a Isorella: l’auto pirata, una familiare grigio chiaro, è stata individuata grazie alla collaborazione tra le Forze dell’Ordine e i cittadini. Ad essere identificato anche il suo conducente.

All’individuazione del conducente si è giunti raccogliendo testimonianze ed esaminando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza in zona. Il conducente, dopo una manovra azzardata, aveva causato lo schianto tra due auto all’altezza di un distributore di carburante, lungo la strada che collega Isorella a Calvisano.

Presunta auto pirata

Di fondamentale importanza in questo caso, oltre al lavoro degli agenti, il tam tam della rete: non solo la notizia del sinistro nel quale sono rimaste ferite in maniera seria due persone ricoverate agli Spedali Civili e in Poliambulanza, ma anche l’appello lanciato per reperire ulteriori informazioni. Il conducente dell’auto si è quindi presentato nella serata di ieri alla Caserma dei Carabinieri di Isorella i quali hanno tempestivamente allertato i colleghi della Polizia Provinciale che si erano occupati dei rilievi dell’incidente e stavano cercando di ricostruirne la dinamica.

Ulteriori informazioni

L’uomo, nelle prossime ore, sarà ascoltato al Comando di via Romiglia: le informazioni che fornirà potranno essere utili per fare maggiore chiarezza ed anche per verificare eventuali responsabilità e decidere quali provvedimenti assumere nei suoi confronti.