Sinistro sulla Sp11, disagi sul traffico

Sinistro sulla Sp 11, disagi sul traffico.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato questa mattina (sabato 30 settembre 2023) poco dopo le 7.30 in territorio di Mazzano sulla tangenziale sud. L'allarme è scattato in codice giallo. Ad essere coinvolti quattro mezzi: due camion, un’auto e una moto. Ad intervenire sul posto gli agenti della Polizia Stradale: a loro il compito di effettuare gli opportuni rilievi del caso. La buona notizia è che non si registrano feriti gravi.

Dove si è verificato il sinistro

Disagi sul traffico

Particolarmente complessa risulta essere la situazione a livello di traffico: la tangenziale teatro dell'incidente è stata infatti chiusa per due ore circa in direzione Brescia, il tutto per garantire la rimozione in sicurezza dei mezzi. Le operazioni hanno portato al formarsi di lunghe code in entrambi i sensi di marcia. La strada è stata riaperta intorno alle 10, dopo che i mezzi coinvolti sono stati rimossi.