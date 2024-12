Sinistro sulla 54bis: pesanti ripercussioni sul traffico.

A Mazzano

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 7.30 di oggi (venerdì 6 dicembre 2024) in codice giallo. Dalle prime ricostruzioni pare che, ad essere coinvolte, siano due auto che si sarebbero scontrate all'altezza del comune di Mazzano.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza e un'automedica: ad avere la peggio un ragazzo di 20 anni che è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Non sarebbe quindi in pericolo di vita.

Ripercussioni sul traffico

Il sinistro ha riportato gravi e pesanti disagi sulla viabilità, il tratto più pesantemente colpito risulta essere quello che conduce alla città di Brescia.