Sinistro paralizza il traffico: quattro i veicoli coinvolti, un'auto finisce nelle Torbiere

Incredibile!

Ha letteralmente paralizzato il traffico tra Clusane, Cortefranca e Iseo l'incidente verificatesi questa mattina (venerdì 11 marzo) nella zona del Ciochet in via per Rovato sulla Sp11xi a Iseo sul limitare della riserva delle Torbiere.

Cosa è accaduto

Coinvolti quattro veicoli: due furgoncini, un'auto. Si sono verificati dei rallentamenti alla rotonda del Ciochet, l'auto ha frenato bruscamente, ha perso il controllo tamponando di striscio una Toyota Aygo X ed è finita nell'altra corsia tagliando la strada ai due furgoni, uno è finito nelle Torbiere.

Intervenuti

Sul posto non sono intervenute ambulanze perché tutti ne sono usciti miracolosamente illesi, sul posto la polizia locale del Corpo Intercomunale del Sebino Orientale con il comandante Claudio Modina per i rilievi, intervenuti in supporto anche i carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Chiari.