Sinistro in Tangenziale Est: forti ripercussioni sul traffico.

L'allarme è scattato verso le 9.20

Tangenziale Est: sinistro e ripercussioni sul traffico

Incidente questa mattina (lunedì 14 luglio 2025). L'allarme è scattato verso le 9.20 in tangenziale Est nel comune di Rezzato. Ad intervenire prontamente sul posto una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia.

L'incidente ha registrato un ferito. Quest'ultimo è stato trasportato in codice giallo in Poliambulanza a Brescia. L'intervento risulta essere ancora in corso. Il sinistro, come è facile immaginare, ha comportato pesanti ripercussioni sul traffico stradale.