Sinistro in tangenziale, coinvolte due ragazze.

Due ragazze coinvolte

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 12.20 sulla ss45bis all'altezza di Mazzano.

Dove si è verificato il sinistro

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad essere coinvolte due ragazzi rispettivamente di 24 e 33 anni, per fortuna nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni. Ad essere coinvolte due auto: una Mercedes e un'utilitaria che hanno subito danni non lievi. Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, due ambulanze e un'automedica. Sono state trasportate rispettivamente all'ospedale di gavardo e alla Poliambulanza di Brescia.

Da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente

Entrambe hanno subito un forte shock, il ricovero in codice giallo. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei carabinieri. A livello di viabilità il traffico non avrebbe subito troppi disagi, solo qualche rallentamento è stato registrato nel punto in cui è avvenuto il sinistro.