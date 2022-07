Sinistro in galleria, scatta il codice rosso

Sinistro questa mattina (lunedì 18 luglio 2022) sulla Spbs510.

Scatta il codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato alle 11.15 in codice rosso. Ad essere coinvolte due auto e due persone, una donna di 74 anni di Brescia e un uomo di 78 anni, di Genova, lo scontro è avvenuto all'interno della galleria Covelo in direzione Sulzano. Ad intervenire prontamente sul posto la Stradale di Darfo e i Carabinieri di Iseo. A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni dell'uomo, nessuna delle due persone coinvolte risulta essere tuttavia in pericolo di vita.