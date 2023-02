Sinistro in BreBeMi tra Rovato sud e Castrezzato.

Sinistro in BreBeMi: traffico deviato

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 16 in codice rosso. Ad essere coinvolta, stando alle prime informazioni disponibili, sarebbe un'auto con a bordo una donna di 37 anni che, per cause ancora da accertare, avrebbe impattato contro un ostacolo.

Dove si è verificato il sinistro

Il sinistro si è verificato tra Rovato e Castrezzato proprio vicino all'uscita.

L'intervento dei soccorsi

Ad intervenire sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco volontari di Chiari: il sinistro ha causato alcuni disagi sul traffico che è stato deviato. La buona notizia è che, a dispetto della paura iniziale, la missione da codice rosso è declassata a codice verde. Non desterebbero pertanto particolare preoccupazione le condizioni della donna coinvolta.