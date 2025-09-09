Sinistro ad Offlaga: coinvolta una donna incinta, il parto dopo il trasporto in elisoccorso.

Offlaga: sinistro sulla Sp33

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 5 in codice rosso sulla Sp33. Dalle prime ricostruzioni pare che un’autovettura si sarebbe scontrata con un mezzo impegnato nella raccolta rifiuti. Sull’auto stava viaggiando come passeggera una donna in stato avanzato di gravidanza.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire sul posto oltre a due ambulanze e all’automedica anche l’elisoccorso che si è alzato in volo da Brescia: la donna è stata quindi elitrasportata in ospedale dove nella notte è nato il bambino.

Ad intervenire sul posto i carabinieri di Verolanuova per gli opportuni rilievi del caso. Spetterà loro ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.