Sinistro ad Adro tra auto e moto: sul posto l’elisoccorso da Brescia

L’allarme è stato lanciato questa mattina (sabato) intorno alle 9.20 circa per un sinistro che ha avuto luogo in via Provinciale ad Adro.

Aggiornamento alle 9.54

Si può tirare un sospiro di sollievo. Sempre Areu, infatti, evidenzia il passaggio dell’intervento segnalato da codice rosso a giallo il che denota che le persone coinvolte, una donna di 47 anni ed un uomo di 53, non sono in pericolo di vita.

I soccorsi sono stati allertati in codice rosso

Ancora non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente,e neppure le condizioni delle persone coinvolte tuttavia stando alle informazioni fornite da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), il sinistro vedrebbe coinvolte un’auto e una moto e due persone i conducenti dei due mezzi. Ad essere giunti tempestivamente sul posto l’ambulanza di Rovato Soccorso, un’automedica e l’elisoccorso partito in volo da Brescia. Presente anche la polizia stradale.

La missione risulta essere ancora in corso. Seguono aggiornamenti.