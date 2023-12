Sinistro a Torbole Casaglia, tra i coinvolti anche un bambino.

Sinistro a Torbole Casaglia, coinvolto anche un bambino

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato nella serata di ieri (mercoledì 13 dicembre 2023) a Torbole Casaglia in via Travagliato 16, in codice giallo poco prima delle 21.

Dove si è verificato il sinistro

La dinamica è ancora tutta da chiarire

Stando alle prime informazioni ad essere coinvolti sarebbero un uomo di 32 anni e un bambino di 8. La dinamica dell'accaduto è ancora da verificare nel dettaglio: pare che il 32enne sia uscito di strada da solo con l'auto. Con lui sul veicolo anche il piccolo.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze e l'automedica. Una volta giunti sul posto i soccorritori hanno valutato le condizioni dei coinvolti classificando la missione in codice rosso. I due sono stati trasportati rispettivamente agli Spedali Civili di Brescia e all'ospedale pediatrico sempre agli Spedali di Brescia dove sono giunti a distanza di una decina di minuti l'uno dall'altro. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.