Sinistro a Rezzato, disagi sul traffico.

Sinistro a Rezzato

Come riporta Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 11 sulla ss45bis all'altezza di Rezzato.

Dove si è verificato il sinistro

Cinque i veicoli coinvolti

L'incidente si è verificato in prossimità del raccordo autostradale in direzione Montichiari. Cinque i veicoli coinvolti, tra questi anche un mezzo pesante. Ad intervenire prontamente sul posto quattro ambulanze, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Brescia.

Traffico in tilt

Pesanti le ripercussioni sul traffico: la 45 bis è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia e da poco riaperta. Sul posto la Polizia Locale di Rezzato per gli opportuni rilievi del caso e per la gestione del traffico.