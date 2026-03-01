cordoglio

Silvestrino Franzoni, 104 anni di vita e lavoro: Calcinato piange il suo decano

Il funerale si svolgerà martedì 3 marzo alle ore 15.30 nella parrocchiale di Calcinato, partendo dalla casa funeraria Pastori di Via Quintino Sella, dove lunedì alle 17.30 sarà recitata la veglia.

Silvestrino Franzoni, 104 anni di vita e lavoro: Calcinato piange il suo decano

Calcinato · 01/03/2026 alle 14:12

di

Una vita lunga e piena di storia

Lo scorso giugno Silvestro Franzoni aveva compiuto 104 anni e aveva festeggiato visitando l’azienda dove aveva lavorato per una vita intera. Nato a Mazzano nel 1921 in una famiglia numerosa – ben 17 fratelli – si trasferì da giovane a Calcinato, dove iniziava a emergere il mondo delle prime fabbriche. La guerra lo portò nel deserto nordafricano, ma al ritorno nel 1943 trovò l’amore della vita, la dolcissima Nella da cui nacquero Elio e Giordano, e iniziò il lavoro che gli permise di costruire la sua famiglia.

Dedizione al lavoro e passione per la vita

Per ben 44 anni Rino ha varcato ogni giorno i cancelli della Omeca, oggi parte del Cavagna Group, lavorando con passione nel reparto stampaggio dei rubinetti in ottone. La sua energia non si fermava al lavoro: fino a qualche anno fa sfrecciava per le strade di Calcinato sulla sua inseparabile bicicletta Graziella. Anche quando dovette smettere di pedalare per sicurezza, non perse mai la voglia di vivere e continuò a curare con amore il suo orto e il giardino.

L’addio di Calcinato al decano del paese

Vedovo da anni, Rino ha mantenuto sempre lucidità, gentilezza e sorriso, circondato dall’affetto della sua  famiglia. Calcinato si stringe al ricordo del suo decano, simbolo di laboriosità e dedizione. Il funerale si svolgerà martedì 3 marzo alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Calcinato, partendo dalla casa funeraria Pastori di Via Quintino Sella, dove lunedì alle 17.30 sarà recitata la veglia.

Tu cosa ne pensi?