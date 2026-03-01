Silvestrino Franzoni, 104 anni di vita e lavoro: Calcinato piange il suo decano

Una vita lunga e piena di storia

Lo scorso giugno Silvestro Franzoni aveva compiuto 104 anni e aveva festeggiato visitando l’azienda dove aveva lavorato per una vita intera. Nato a Mazzano nel 1921 in una famiglia numerosa – ben 17 fratelli – si trasferì da giovane a Calcinato, dove iniziava a emergere il mondo delle prime fabbriche. La guerra lo portò nel deserto nordafricano, ma al ritorno nel 1943 trovò l’amore della vita, la dolcissima Nella da cui nacquero Elio e Giordano, e iniziò il lavoro che gli permise di costruire la sua famiglia.

Dedizione al lavoro e passione per la vita

Per ben 44 anni Rino ha varcato ogni giorno i cancelli della Omeca, oggi parte del Cavagna Group, lavorando con passione nel reparto stampaggio dei rubinetti in ottone. La sua energia non si fermava al lavoro: fino a qualche anno fa sfrecciava per le strade di Calcinato sulla sua inseparabile bicicletta Graziella. Anche quando dovette smettere di pedalare per sicurezza, non perse mai la voglia di vivere e continuò a curare con amore il suo orto e il giardino.

L’addio di Calcinato al decano del paese

Vedovo da anni, Rino ha mantenuto sempre lucidità, gentilezza e sorriso, circondato dall’affetto della sua famiglia. Calcinato si stringe al ricordo del suo decano, simbolo di laboriosità e dedizione. Il funerale si svolgerà martedì 3 marzo alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Calcinato, partendo dalla casa funeraria Pastori di Via Quintino Sella, dove lunedì alle 17.30 sarà recitata la veglia.