Sicurezza: tagliati i tigli ammalorati a Pralboino

Quando si tratta di tagliare alberi e piante ci si appella sempre all’importanza che questi anni per la natura e per la vita dell’uomo, per l’ambiente. ma sempre più importante è anche verificare lo stato di saluto degli arbusti stessi, che sempre più spesso vengono colpiti da insetti, funghi e malattie che ne minano la crescita e il vigore.

Sicurezza

E’ il caso dei tigli di viale Europa che nei giorni scorsi sono stati tagliati per mettere in sicurezza la zona anche se quegli alberi hanno caratterizzato l’accesso al paese diventando caratteristici.

«Nella mattina del 25 febbraio sono stati effettuati i lavori di taglio di alcuni degli alberi ai lati di viale Europa, la via che porta al ponte del Mella - ha spiegato il sindaco Riccardo Romagnoli - L’attività è stata svolta dagli operatori della Provincia che ha preso la decisione, previa accurata perizia agronomica, di procedere al taglio. Questi tigli sono presenti da tanti anni su questa strada e hanno caratterizzato l’ingresso al nostro paese per generazioni. La decisione è stata, purtroppo, obbligata. I tigli tagliati erano ammalati e rappresentavano un grosso pericolo».

Episodi che si erano già verificati in passato in forza anche dei sempre più frequenti fenomeno atmosferici di forte intensità. Gli alberi, se privi di radici forti e ammalorati, rappresentano un grande pericolo per cose e persone nel caso di forti temporali, con il pericolo che possano finire su auto e persone in transito, provocando seri danni.

Intervento

«Il 7 di agosto, a seguito di un forte vento, uno di questi alberi era caduto, fortunatamente verso il campo e non sulla strada - ha spiegato il primo cittadino - Il pericolo è stato importante: se fosse caduto sulla strada avrebbe potuto comportare danni, feriti e forse peggio. Accanto all’albero caduto, il numero 3, ce n’era un altro, il numero 4 che presentava un’inclinazione pericolosa e che, con il passare del tempo, si stava accentuando. Il Comune, a seguito di sopralluogo effettuato quello stesso giorno con il Tecnico Comunale, il Responsabile del Settore e l’agronomo, ha incaricato il Dottor Gianpiero Bara dello studio Zea di Rovato che ha prodotto, il 14 agosto, una perizia fitostatica relativa a tutti i 27tigli radicati in viale Europa. Il tutto è stato segnalato alla Provincia di Brescia proprietaria degli alberi. Gli eventi atmosferici straordinariamente avversi sono, ormai, sempre più frequenti e il rischio che questi alberi, nelle condizioni in cui sono, potessero essere spezzati era davvero concreto. Non era possibile lasciare un tale pericolo a carico delle centinaia di persone che ogni giorno percorrono quel tratto di strada».

Il sindaco aveva firmato quindi un’ordinanza per il primo albero caduto e una seconda nel mese di dicembre, inoltrata alla Provincia di Brescia che ha preso la decisione di procedere con il taglio degli alberi. La strada da e perPralboino è rimasta chiusa una mattinata per permettere le operazioni di abbattimento e il recupero del legname. Il costo a carico del Comune per questa attività è stato di 1.776 euro.