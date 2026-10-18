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Sicurezza sul territorio a Rezzato: la Locale denuncia cinque soggetti, dodici sanzionati.

A Rezzato

Due persone sono state denunciate per ricettazione essendo state trovate in possesso di biciclette delle quali non sono state in grado di giustificarne il possesso e la provenienza. Una persona è stata denunciata per aver rimosso dalla propria carta d’identità elettronica il microchip contenente i dati biometrici.

Nel dettaglio

Due persone sono state denunciate nell’ambito dei controlli in materia di immigrazione, in quanto non in grado di esibire, a richiesta, documentazione attestante la regolarità del soggiorno sul territorio nazionale. Per entrambe sono state avviate le procedure di accompagnamento per identificazione previste dalla normativa vigente. Tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Brescia per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Due persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta in luogo pubblico. Tre ordini di allontanamento sono stati adottati nei confronti di persone le cui condotte impedivano la fruibilità di aree e spazi pubblici di particolare pregio, individuati dal Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.

Quattro persone sono state sanzionate per aver comunicato tardivamente all’Autorità locale di pubblica sicurezza la presenza di cittadini stranieri presso le rispettive abitazioni.

Operazione sicurezza