Sicurezza del cittadino: i sindaci dei comuni Brescia Est si incontrano.

Al centro, come priorità, la sicurezza delle comunità. In tale direzione si è mosso l'incontro di venerdì 7 febbraio 2025 al municipio di Mazzano, il primo dedicato alla sicurezza del cittadino dei comuni di Brescia Est: le amministrazioni di Bedizzole, Botticino, Calcinato, Castenedolo, Nuvolento, Nuvolera, Rezzato e Serle hanno risposto all’invito del sindaco mazzanese Ferdinando Facchin.

L'obiettivo principale

Dalla condivisione di quanto accade nel proprio territorio, tutti si sono trovati d’accordo nel riconoscere che l’obiettivo principale è quello di affrontare efficacemente il problema della sicurezza, con particolare attenzione ai furti nelle abitazioni e alle truffe a danno degli anziani, fenomeni che destano sempre maggiore preoccupazione nelle comunità. Il contrasto alla criminalità richiede un approccio sinergico: i sindaci dell’Est bresciano hanno sottolineato l’importanza di una collaborazione sempre più fattiva tra amministrazioni comunali, forze dell'ordine e cittadini. Solo unendo le forze sarà possibile ottenere risultati significativi.

L'incontro ha posto le basi per una collaborazione più stretta e coordinata, con l'obiettivo di ottimizzare le risorse e massimizzare l'efficacia delle azioni intraprese: non solo azioni repressive, ma anche di prevenzione attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi di furti e truffe e su come difendersi.

Tra le proposte emerse durante l'incontro, vi è la possibilità di intensificare i controlli sul territorio, anche attraverso progetti di “mutuo soccorso” fra i Comandi di Polizia locale dei diversi Comuni. Altro aspetto importante riguarda la decisione di instaurare un confronto con le autorità a cui compete l’ordine pubblico, in primis il dottor Andrea Polichetti, prefetto di Brescia.

"La sicurezza è un obiettivo prioritario e condiviso che non si raggiunge dall'oggi al domani: i sindaci dei comuni di Brescia Est ne sono consapevoli e per questo hanno deciso di rendere permanente questo tavolo tecnico, che lavorerà in modo continuativo per monitorare la situazione, individuare e sviluppare soluzioni efficaci collaborando insieme".

In evidenza un'immagine creata con l'intelligenza artificiale.