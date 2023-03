Un’area della città rimasta «in attesa» per qualche tempo. Ma il futuro sembra roseo, anche se tutte le decisioni passano adesso nelle mani del Consiglio comunale.

Si va verso la riqualificazione dell’ex Nk nell’area Nord

Si parla della zona Nord della città e, in particolare, del comparto industriale dell’ex Nk. La Giunta, infatti, negli scorsi giorni si è espressa a favore di una proposta per il piano di recupero dell’area arrivata dalla proprietà del sito, che prevede, secondo quanto riportato dalla delibera, la realizzazione di un parco urbano al suo interno. Negli anni, diverse sono state le vicende che hanno riguardato la zona: nel 2017 questa fu inserita all’interno del Pgt come «ambito di rigenerazione urbana» e la proprietà aveva presentato ricorso al Tar poiché «le disposizioni per gli ambiti di trasformazione prevedevano una quantità di servizi da cedere al Comune superiore ai minimi di legge e sproporzionata al comparto». Servizi che, per dirla in modo più semplice, altro non erano che spazi pubblici (come quelli verdi). Poi, alla fine del 2021, il Tribunale amministrativo ha «ha ritenuto irragionevole la quantità di servizi da reperire».

Successivamente, proprio per dare esecuzione alla sentenza, Comune e proprietà si sono «seduti a tavolino», e dopo uno scambio di idee e linee programmatiche che ha reso più chiara la situazione, l’immobiliare Cavalchina ha presentato due ipotesi progettuali di riqualificazione dell’area. Dopo averle visionate, la Giunta ha scelto la sua «preferita» e, così, il tutto passa nelle mani del Consiglio.

Entrando nel vivo del progetto, dalla delibera emerge che la soluzione prediletta prevede un «nuovo viale alberato tra le vie Sirani, Ricci e Buffoli. A nord, invece, è previsto uno spazio verde con pista ciclabile, mentre su via Buffoli nuovi spazi per commerciale e terziario».

Inoltre, anche su via Ricci dovrebbe sorgere un nuovo edificio commerciale, con l’ipotesi di locali per la ristorazione e l’aggregazione giovanile, ma nel comparto sono previsti anche nuovi spazi residenziali (palazzine). Non mancherebbero nemmeno i parcheggi. Infine, a lato della seriola Vecchia (a Est) dovrebbe essere realizzata una ciclabile di collegamento fino al sottopasso della ferrovia. A convincere la Giunta, infatti, sarebbe stata proprio «una maggiore superficie destinata al verde pubblico, con un vero e proprio parco urbano al centro del comparto».

L’intervento del sindaco

Sul tema è intervenuto il sindaco, Massimo Vizzardi.

«La questione passerà nelle mani del Consiglio comunale, che ha parola e competenza nel merito, ma insieme al privato abbiamo condiviso le nostre linee programmatiche e richiesto che ci fosse, in primo luogo, del verde. Infatti, per noi è molto importante che la zona Nord della città possa avere un bel parco e, inoltre, ci piacerebbe che ci fosse spazio per delle nuove residenze, come già previsto, e per l’implemento delle attività commerciali. La creazione di aree verdi ci preme anche in quanto l’ex comparto del Nk si trova vicino all’Einaudi, attualmente interessata dall’ampliamento per lo sviluppo dell’indirizzo Agrario. Questo gli permetterà di essere uno dei poli scolastici più importanti della Provincia dunque è fondamentale ragionare sul fatto che anche la zona circostante a via Ricci possa avere dei nuovi servizi e possa mettersi a servizio di tutta l’area scolastica».

Tocca, dunque, al Consiglio.