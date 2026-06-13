Si tuffa nell’ Oglio e viene trascinato via dalla corrente, gravissimo un ragazzo

È stato portato fuori dall’ acqua in arresto cardiaco ed è ora in ospedale in gravissime condizioni il giovane che nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 13 giugno, si è tuffato insieme ad un amico nell’Oglio a Torre Pallavicina, sulla sponda bergamasca del fiume.

Un altro grave incidente sull’Oglio

Ancora pochi dettagli emersi sull’ennesimo grave incidente estivo, che vede coinvolti bagnanti che sfidano il fiume e i divieti di balneazione. Stando a quanto emerso, due fratelli stavano facendo un bagno quando all’improvviso si sono trovati in difficoltà. Uno dei due è riuscito a nuotare fino a riva, mettendosi in salvo, anche grazie all’ aiuto di alcuni altri amici presenti. L’altro è invece stato trascinato dalla corrente. Solo dopo diversi minuti alcuni presenti sono riusciti a individuarlo e a tirarlo fuori dall’acqua. Le sue condizioni erano già molto gravi. È stato portato in ospedale in codice rosso: il quadro sarebbe disperato, secondo quanto emerge dalle prime informazioni. Sul posto sono intervenuti soccorritori, con i vigili del fuoco, i sommozzatori e i carabinieri che stanno indagando sull’accaduto.

