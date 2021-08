Si tuffa dal pedalò e non riemerge, ricerche in corso per un 19enne. E' successo verso le 16 a Iseo, poco lontano dalle sponde del Lido Sassabanek.

Il ragazzo, di origini pakistane e residente a Monticelli Brusati, si trovava sulle sponde del lago in compagnia di un amico per trascorrere insieme la domenica quando hanno deciso di noleggiare un pedalò e di allontanarsi dalla riva. Il ragazzo ha poi deciso di tuffarsi pur non sapendo nuotare, ma non riuscendo a stare a galla ha iniziato ad annaspare. L'amico ha provato ad aiutarlo lanciandogli il salvagente in dotazione al pedalò, ma non ha avuto successo: altri turisti, notando la scena, si sono avvicinati con un altro salvagente, ma il 19enne non è riuscito ad afferrarlo.

L'amico, in un tentativo disperato, si è tuffato per recuperarlo, ma ha dovuto ripiegare sull'imbarcazione perché il giovane agitato lo stava trascianando giù con sé. Vano anche l'arrivo di altri natanti e di due bagnini dell'Atls, con il gommone e con il sup. Il 19enne è scomparso sott'acqua e non è più riemerso.

Ricerche in corso

La macchina dei soccorsi si è subito attivata e sul posto, in poco tempo, si sono recati diverse squadre per la ricerca in acqua e in volo (l'elicottero dei Vigili del Fuoco è poi rientrato) del corpo del giovane, la prima vittima del lago quest'anno. Il punto non è profondo (circa 3 metri) ma l'acqua torbida e le correnti non facilitano gli operatori. Le operazioni sono in corso dalle quattro: sono presenti il soccorso subacqueo dei Vigili del Fuoco di Milano, la squadra di Sale Marasino, la Guardia Costiera Ausiliaria, la Polizia Provinciale di Brescia, i sommozzatori di Iseo e i Carabinieri della stazione Locale, guidati dal Comandate Emanuele Morabito.

Nel frattempo l'amico del 19enne, sotto shock, è stato soccorso dall'ambulanza.