Si toglie la vita prima dello sfratto esecutivo, la scoperta dell’ufficiale giudiziario.

La tragica scoperta

Tragedia nel a Casalmoro in provincia di Mantova: un uomo M.F. di 56 anni nativo di Leno si è tolto la vita nella propria abitazione poco prima dell’esecuzione di uno sfratto per morosità . A farne la tragica scoperta nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 25 febbraio 2026) è stato l’ufficiale giudiziario intervenuto insieme ai carabinieri per il terzo tentativo di sgombero.

Si toglie la vita prima dello sfratto esecutivo

Come riportato da Primadituttomantova, l’allarme è scattato quando l’ufficiale giudiziario, incaricato di procedere con lo sgombero forzato per morosità, è entrato nell’appartamento la quale porta d’ingresso risultava aperta, trovando l’uomo senza vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari della Stazione di Castel Goffredo, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.