L'allarme è scattato poco prima delle 15

Si taglia al braccio con una lama: infortunio sul lavoro a Montirone.

A Montirone infortunio sul lavoro

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 15 in codice giallo a Montirone. Dalle prime ricostruzioni pare che un uomo di 35 anni, per cause ancora da accertare, si sia ferito al braccio sinistro con una lama.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un’ambulanza e un’automedica: trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Ad intervenire sul posto i carabinieri della Compagnia di Brescia e personale dell’Ats.