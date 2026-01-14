Si sporge dalla finestra di casa e cade per 4 metri: 12enne soccorsa a Lograto

Si è sporta dalla finestra di casa, ha perso l’equilibrio ed è precipitata per quasi 4 metri: un “volo” senza gravi conseguenze, fortunatamente, quello di una ragazzina di 12 anni soccorsa questo pomeriggio Mercoledì 14 gennaio 2026 a Lograto.

Si sporge dalla finestra di casa e cade per 4 metri

L’allarme è scattato verso le 14.30, da via Martiri della Libertà. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Travagliato, intervenuti per gli accertamenti, la ragazzina si trovava nel bagno della sua abitazione, al primo piano di un condominio. Si è sporta dalla finestra e, per motivi da accertare (forse un giramento di testa), ha perso l’equilibrio ed è caduta, precipitando per circa 4 metri nella corte comune del complesso. A chiamare i soccorsi sono stati i famigliari: sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’ambulanza di Trenzano e il personale dell’automedica di Orzinuovi. Fortunatamente, nonostante l’altezza, la 12enne non ha riportato gravi traumi: è stata trasportata in codice giallo in ospedale, per gli accertamenti. E’ ricoverata in osservazione.