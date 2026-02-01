Si spegne la stella (Michelin) del ristorante Sedicesimo Secolo

La stella (Michelin) del Sedicesimo Secolo si spegne a San Valentino, ma per il giovane chef Simone Breda la strada è ancora lunga. La piccola frazione di Pudiano di Orzinuovi perde il locale aperto 10 anni fa, nel 2016: «Un luogo fuori dal tempo, che conserva un sapore antico, dove nei piatti ritrovi i gusti moderni dello chef». Questa una delle recensioni più calzanti del ristorante che ha conquistato la stella Michelin nel 2019, mantenendola fino all’edizione 2025.

Il ristorante stellato

La proposta dello chef, formatosi all’Albereta con Gualtiero Marchesi, si è sempre mossa su una linea classico-contemporanea, con una forte attenzione alle materie prime della Bassa Bresciana e una costruzione dei piatti improntata a equilibrio e pulizia. Il Sedicesimo secolo ha raccontato il territorio attraverso una cucina volta a valorizzare la tradizione e i prodotti locali di alta qualità, selezionati anche tra i piccoli produttori del bresciano e del bergamasco, in equilibrio perfetto ed elegante con il gusto contemporaneo e l’estro personale. Lo chef Breda in questi dieci anni alla guida della sua brigata ha creato piatti in grado di fondere sapori quotidiani e ingredienti inediti, che declinano il rispetto per le ricette classiche attraverso l’azzardo giovane di sapori decisi, che conquistano il gusto con grinta, eleganza e leggerezza.

La decisione di chiudere questo capitolo

La scelta, nella sua visione più pragmatica, nasce dalla scadenza del contratto di locazione dell’edificio storico che ospita il ristorante ma in senso più profondo da una riflessione più ampia sul proprio percorso personale e professionale.