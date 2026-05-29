Si spara con la pistola d’ordinanza, muore agente della Locale

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Ospitaletto, dove un agente della Polizia locale del comando del paese è morto, dopo essere stato ferito da un colpo di pistola partito dalla propria pistola d’ordinanza. Trasportato in elisoccorso al Poliambulanza, non è stato possibile fare altro se non constatare il decesso.

Tragedia nel Comando di Ospitaletto

È accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 maggio. L’agente, 32 anni, originario della Bassa, si trovava all’interno del comando della Polizia locale del Comune, in via Padana superiore, ed era in procinto di montare il turno.

Sono in corso indagini per appurare la dinamica dell’accaduto, ma l’ ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto estremo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre ai colleghi dell’uomo, e a molti cittadini. Con loro anche la sindaca di Ospitaletto Laura Trecani.