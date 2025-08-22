Si sente male mentre nuota, 57enne soccorsa nelle acque del lago d'Iseo

Stando alle ricostruzioni, la donna si stava allenando per la traversata quando è stata male

Una donna di 57 anni questo pomeriggio, venerdì 22 agosto, è stata soccorsa nel lago di Iseo dopo aver accusato un malore mentre nuotava.

Si sente male mentre nuota, 57enne soccorsa nel lago d'Iseo

Stando alle prime ricostruzioni la 57enne, bresciana, si stava allenando per la traversata del Lago di Iseo, manifestazione sportiva in programma per il 31 agosto. Mentre si trovava in acqua, nei pressi di Iseo, ha accusato un malore. A soccorrerla, tempestivamente, sono stati gli amici che nuotavano assieme a lei e i passeggeri di una barca che passava nelle vicinanze.

E' stata portata a riva, mentre i presenti hanno subito praticato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi e dell'eliambulanza. È stata trasportata all'ospedale di Bergamo, le sue condizioni sono gravi.