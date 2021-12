Si sente male in chiesa, per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Bassa

A nulla sono valsi i soccorsi giunti tempestivamente sul posto.

Triste inizio di giornata per la comunità di Leno.

In codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è stato lanciato intorno alle 7.40 in codice rosso. Un uomo di 65 anni si trovava all'interno della chiesa dei santi Pietro e Paolo quando ha accusato un malore.

L'arrivo dei soccorsi

Tempestiva la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze e l'automedica. I soccorritori hanno provato a rianimarlo ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Verolanuova. Non è stata ancora rivelata l'identità della vittima.

Seguono aggiornamenti.