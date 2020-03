Si sente male in casa: arrivano i Vigili del fuoco

E’ successo a Chiari, in via delle Battaglie (davanti all’Inps). Un’anziana si è sentita male e sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco volontari di Chiari.

Si sente male in casa e arrivano i Vigili del fuoco

Ha accusato un malore e aveva anche un pentolino sul fuoco. L’allarme è scattato immediatamente in via delle Battaglie, a Chiari, davanti all’Inps. Una signora si è sentita poco bene e per soccorrerla è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco volontari di Chiari e dei soccorritori dell’ambulanza di Adro. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.

L’anziana è stata trasferita all’ospedale città di Brescia in codice giallo.

