Si sente male al volante, l'intervento della Polizia Locale

Si sente male al volante, interviene la Polizia Locale.

L'intervento della Polizia Locale

Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri (lunedì 11 marzo 2024) a Rezzato. Una donna, dopo aver accusato un malore al volante, è riuscita a posizionare il veicolo a lato della strada. Una volta scesa si è accasciata a terra.

I presenti hanno notato l'accaduto, in quel mentre stava transitando una pattuglia della Polizia Locale impegnata in servizi di controllo del territorio. Gli agenti si sono subito attivati ed hanno allertato la macchina del soccorso sanitario. La zona è stata poi messa in sicurezza per consentire agli operatori sanitari di svolgere al meglio le operazioni. Successivamente è stato preso in carico il veicolo della donna.

Al netto della paura iniziale, dopo l'intervento dei soccorritori in codice rosso, la donna è stata trasportata in ospedale e si è ripresa.