Il fatto è successo questa mattina all’Italmark di Capriolo.

Si sente male al supermercato: nulla da fare per un 77enne del paese

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il capriolese di 77 anni che questa mattina si è sentito male nel parcheggio dell’Italmark situato sul confine con Adro. L’uomo era andato a fare la spesa e aveva parcheggiato l’auto nei parcheggi sotterranei. L’anziano si sarebbe sentito male proprio mentre stava caricando la spesa in macchina. Sul posto, oltre all’ambulanza e all’automedica, sono intervenuti anche i carabinieri. Ma il decesso è stato classificato come malore.