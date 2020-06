Si sente male al bar, 60enne soccorso dall’eliambulanza

Si sente male al bar, soccorso dall’eliambulanza. Le condizioni dell’uomo, un 60enne di San Gervasio bresciano, sembrano gravi.

Si sente male al bar

Una mattina come tante, interrotta all’improvviso dalle sirene dell’ambulanza che si è fiondata in codice rosso in via IV Novembre, a San Gervasio Bresciano. Stando alle prime informazioni un uomo di 60 anni si sarebbe sentito male mentre stava consumando la sua colazione al bar del paese: non è chiaro se si sia trattato di un vero e proprio malore o se qualcosa gli sia andato di traverso, soffocandolo.

La chiamata ai soccorsi è partita subito. Sul posto, oltre all’ambulanza, è arrivato anche l’elisoccorso, atterrato in un campo a poca distanza. La missione è ancora in corso: le condizioni dell’uomo sembrano gravi.