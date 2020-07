Si sente male a Montisola, eliambulanza in arrivo per una 44enne

Aggiornamento delle 15.40

Non è in gravi condizioni la 44enne soccorsa poco fa a Montisola dopo aver accusato un malore. Il codice dell’intervento è sfumato in giallo.

Malore a Montisola

La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 14.45, dalla località di Peschiera Maraglio. Secondo le prime informazioni una donna di 44 anni si sarebbe sentita male mentre si trovava nella piccola frazione lacustre di Montisola. Le sue condizioni sono sembrate subito gravi, tanto che sul posto è stata subito inviata un’eliambulanza da Bergamo che in questo momento sta soccorrendo la donna.