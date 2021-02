Si scontrano con l’auto, ma entrambi i conducenti sono ubriachi: denunciati

Usciva da una traversa e non ha visto che, lungo la provinciale, stava arrivando in velocità un’altra auto. Nessuno si è fatto male, fortunatamente, ma entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente avvenuto nei giorni scorsi a Erbusco sono finiti nei guai. Il motivo? Erano al volante dopo un… aperitivo di troppo.

Si scontrano con l’auto, ma entrambi i conducenti sono ubriachi

Il sinistro è avvenuto lungo la SpXI, la provinciale che collega Iseo a Erbusco. Una Maserati guidata da una donna della bergamasca si stava immettendo sulla SpXI da una via laterale quando, in pochi secondi, si è trovata davanti una Bmw, guidata da un franciacortino. L’uomo è riuscito a spostarsi per evitare l’impatto con l’altra auto, ma non del tutto: i due veicoli di grossa cilindrata si sono sfiancati, ma fortunatamente nessuno dei due è rimasto ferito.

Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia Stradale di Iseo, che hanno effettuato i rilievi del caso. Alla base dell’incidente una mancata precedenza, ma a far saltare la patente a entrambi gli autisti è stato il loro tasso alcolemico. Entrambi sono stati sottoposti dalla pattuglia all’alcool test e sono risultati positivi: avevano più di un grammo litro di alcool nel sangue. Per questo motivo sono stati entrambi denunciati per guida in stato di ebbrezza e la loro patente è stata sospesa.