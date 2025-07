Si schiantano contro un palo a Rudiano: resta grave la 18enne

il sinistro

L'incidente è avvenuto venerdì sera: il conducente ha perso il controllo dell'auto dopo che questa si è spenta improvvisamente

Attimi di paura in centro a Rudiano, dove ieri sera (venerdì 4 luglio) un'automobile con a bordo 4 ragazzi di 18 e 19 anni si è schiantata contro un palo della luce in via Caduti. Uno schianto violento, ad avere la peggio è stata una ragazza che viaggiava come passeggera, trasportata in eliambulanza al Civile di Brescia, dove è tutt'ora ricoverata in prognosi riservata.

E' successo poco prima delle 22. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Desenzano, intervenuti per i rilievi e supportati dai carabinieri della Compagnia di Chiari. Il conducente avrebbe riferito di aver perso il controllo del mezzo dopo che questo si è spento improvvisamente durante la corsa: sarebbe riuscito a riaccendere l'auto, ma senza riuscite a evitare lo schianto. L'urto contro il palo è stato violentissimo.

Tre dei giovani, oltre allo spavento, sono rimasti lievemente feriti: si sono recati al Pronto soccorso di Chiari per accertamenti. E' in gravi condizioni, una ragazza di 18 anni, residente a Rudiano, che viaggiava come passeggero, che ha riportato un trauma cranico e perso conoscenza. Soccorsa dai volontari di Roccafranca e dal mezzo avanzato con personale medico e infermieristico, la giovane è stata rianimata e trasportata al civile di Brescia, ricoverata nel reparto di rianimazione. Sottoposta agli esami del caso, non vi sono emorragie, ma le sue condizioni rimangono gravi: la prognosi è riservata.