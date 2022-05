Sinistro

È accaduto poco dopo le 13 in località San Donino.

Si schianta contro un’auto parcheggiata e finisce ruote all’aria

Un evento che poteva avere esiti ben più gravi quello che è andato in scena oggi in località San Donino a Verolanuova, proprio nei pressi della chiesetta locale. Un anziano uomo mentre viaggiava a bordo della sua utilitaria in direzione Verolanuova è andato a schiantarsi contro un suv parcheggiato nei pressi di un autosalone posto alla destra della carreggiata. Il suv oltre a subire l’impatto ha fatto da trampolino all’utilitaria dell’uomo facendolo finire a diversi metri di distanza ruote all’aria. L’impatto ha spinto il suv contro un’altra auto parcheggiata a fianco. Delle tre auto coinvolte si è registrato un solo ferito, l'uomo che appunto era alla guida. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso, e sul posto sono stati inviati i Vigili del Fuoco volontari del vicino distaccamento di Verolanuova, la Polizia Locale e i Carabinieri. Come supporto sanitario i volontari dell’Anc Gambara, il mezzo di soccorso avanzato con a bordo l’infermiere da Manerbio e l’elisoccorso Brescia decollato da Montichiari.

L’uomo è stato trovato all’interno dell’auto in stato di coscienza e una volta rimosso dalle lamiere e le sue condizioni rese stabili è stato elitrasportato presso l’ospedale cittadino Poliambulanza, in codice giallo. Sul tratto sono ora in corso le operazioni, spostamento dei mezzi e di pulizia - rimozione dei detriti dalla sede stradale. Il traffico potrebbe subire rallentamenti.