Si schianta contro un muro, trasportato in ospedale in elisoccorso

Si schianta contro un muro e finisce in ospedale

E’ accaduto poco fa a Gambara, sulla provinciale 103, vicino alla cascina Pedrocca. L’uomo, un 61enne nazionalità indiana, a causa di un malore o di una distrazione, è uscito di strada mentre stava guidando la sua utilitaria e si è schiantato con violenza contro un muretto che delimitava la carreggiata. Subito sono stati chiamati i soccorsi e, dato che la situazione sembrava molto grave, è stato anche chiamato anche l’elisoccorso, che ha trasportato il conducente al Civile in codice giallo. Sul posto per i rilievi la Polizia locale di Gambara e i Vigili del Fuoco di Verolanuova.

Sembra che, per fortuna l’uomo non sia in pericolo di vita nonostante le lesioni riportate siano gravi.