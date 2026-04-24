Si schianta contro un muro a Roccafranca, ferita una 47enne: ipotesi colpo di sonno

Una donna di 47 anni è stata soccorsa questa notte in via fiume Oglio, a Roccafranca, dopo essersi è schiantato contro un muro di un abitazione. È stata soccorsa e trasportata in elisoccorso, ma non è grave.

Ipotesi colpo di sonno

È successo verso le 4 a Roccafranca. La donna, classe 1978 e residente in paese, era alla guida di una Mercedes quando per motivi da accertare – l’ipotesi è che si sia trattato di un colpo di sonno – ha perso il controllo.e si è schiantato contro il perimetro di un’abitazione. Nell’urto ha distrutto il muro di cinta e divelto un cancello in ferro, aprendo uno sguardo e causando diverso danni. Fortunatamente la 47enne non è grave. Soccorso dall’ambulanza e automedica è stata trasportata al Civile di Brescia dall’elisoccorso, atterrato presso il Roccacenter. Sul posto i carabinieri di castresato per i rilevi. Anche il responsabile operativo comunale Dario Paneroni è stato allertato.

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