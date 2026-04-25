Si schianta contro muro e danneggia il tubo del gas: ferito un 31enne di Trenzano

Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un muro. È successo questa notte, sabato 25 aprile, a Trenzano. Il conducente, un 31enne del paese, è stato trasportato in codice rosso al civile, ma non è in pericolo di vita.

Si schianta contro muro e danneggia il tubo del gas

Il sinistro è avvenuto verso le 2.30, in via Trento. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della sezione Radiomobile di Chiari, intervenuti per i rilievi. Per motivi da accertare il giovane, classe 1994, ha perso il controllo della volkswagen e si è schiantato contro il muro di un’abitazione in via Trento. Soccorso dell’ambulanza di Trenzano e dall’automedica di Sarnico, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, m non è in pericolo di vita.

Sul posto anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Nell’urto, l’auto ha danneggiato anche un tubo del gas dell’edificio.