Si schianta con l'auto, miracolata una 31enne

Si schianta con l'auto a Palazzolo: miracolata una 31enne, che per fortuna ne è uscita solo con lievi ferite.

E' successo verso le 2.30 di questa notte. La ragazzo, a bordo della sua Opel Adam, stava percorrendo la tangenziale 469 in direzione Palazzolo. In prossimità dello svincolo per Palazzolo Nord, per motivi ancora da accertare, è uscita dalla carreggiata e si è schiantata contro il guard rail che separava la strada dall'uscita.

L'auto è andata completamente distrutta. I soccorritori, che si sono trovati davanti un ammasso di lamiere, vetri e l'air bag scoppiato, hanno subito pensato al peggio, ma per fortuna la conducente ne è uscita quasi illesa. Un vero e proprio miracolo: l'ambulanza dei volontati di Capriolo l'ha subito medica e trasportata in ospedale con lievi ferite per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia Stradale, per i rilievi, e i Vigili del Fuoco di Palazzolo.