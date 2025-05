Si schianta con la moto nel centro di Manerbio, muore un 49enne

Si schianta con la moto nel centro di Manerbio, muore il 49enne Cristian Ferraboschi: la tragedia si è consumata ieri sera, sabato 3 maggio, in via Mazzini.

Con la moto si schianta contro una vetrina, muore un 49enne di Manerbio

Stando alle ricostruzioni il centauro, che viaggiava sul mezzo assieme alla moglie, stava percorrendo la via del centro quando per motivi ancora da accertare ha perso controllo del mezzo e si è schiantato. L'urto ha disarcionato la coppia, che è rovinata a terra. Sul posto, allertate dai presenti, si sono precipitate le ambulanze della Croce Bianca e di Verolanuova, oltre al mezzo avanzato e all'elisoccorso che si è alzato in volo da Brescia. Nonostante il lungo tentativo di rianimazione, per il 49enne non c'è stato nulla da fare: la caduta gli è stata fatale.

La moglie, di 46 anni, è stata invece trasportata in ospedale con ferite serie, ma non i pericolo di vita.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri della compagnia di Verolanuova, ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.