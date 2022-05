Si schianta con la moto in Thailandia, muore noto pizzaiolo bresciano

Tragedia

Aveva appena compiuto 40 anni.

Perde il controllo della moto

Si tratta di Matteo Attianese il quale ha perso la vita nel cuore della notte (dopo le 24 di mercoledì 11 maggio) a Pattaya in Thailandia. Come riportato da Pattaya News l'uomo si trovava a bordo della sua Yamaha e, per cause ancora da chiarire avrebbe perso il controllo della sua due ruote finendo fuori strada. La moto sarebbe precipitata finendo contro un palo della pubblica illuminazione un violento colpo a seguito del quale per Attianese non c'è stato più nulla da fare.

Il dolore dei sui cari

Per anni e fino a settembre 2019 ha vissuto a Rezzato. Qui lavorava come pizzaiolo gourmet alla Cascina dei Sapori di Antonio Pappalardo. Nel 2019 aveva poi deciso di trasferirsi in Thailandia dove aveva aiutato un collega italiano ad aprire una pizzeria. Grande il dolore degli amici italiani dai quali tornava appena possibile. A piangerlo anche i genitori che vivono in Franciacorta.