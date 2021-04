L’episodio, molto pericoloso, è avvenuto a Palazzolo nel fine settimana.

Si riprendono con il telefono sui binari: nei guai quattro giovanissimi

Si sono ripresi con il telefono mentre erano sui binari e per questo motivo il treno, appena partito dalla stazione di Palazzolo in direzione di Bergamo, è stato costretto a fermarsi. Ma non solo. I giovani hanno anche messo i sassi sui binari. Una bravata? No, un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. I quattro ragazzini di Palazzolo (due dei quali non hanno nemmeno 14 anni) sono stati identificati dagli agenti della Polizia locale di Palazzolo, ma il caso ora è nelle mani della Polfer. Per ora i giovani sono stati sanzionati solamente per aver violato le misure anti-Covid.