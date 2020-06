Si riparte dallo sport: aree verdi a concessione gratuita

Sport nei parchi e aree verdi gratuite, per ripartire anche dal fitness.

Aree verdi a concessione gratuita per gli sportivi

Orzinuovi riparte e lo fa proprio a 360 gradi, iniziando dallo sport.

Città educativa sì, ma anche capitale delle attività sportive, che hanno risentito gli effetti del lockdown: calcio, basket, rugby, ciclismo e tanti altri che per mesi sono dovuti rimanere fermi senza potersi allenare nemmeno un pochino.

Un grande smacco per Orzinuovi, specialmente per tutti gli atleti orceani e tutte le associazioni sportive, che adesso devono penare alla ripartenza dei campionati e dei tornei.

Dove allenarsi e come se il mondo si è fermato e ci sono stati pochissimi guadagni se non zero?

Ci ha pensato l’assessore allo Sport e alla Sicurezza Mirko Colossi, che ha ideato un programma per la ripartenza: concessione delle aree verdi in maniera gratuita per le attività che si possono fare all’aperto.

