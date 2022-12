Si ribaltano con l'auto, ferite due sorelle

Incidente questa mattina (martedì 6 dicembre 2022) in via Adro a Capriolo. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 8.30, in codice rosso. Sull'auto, che si è ribaltata, viaggiavano due sorelle, che sono state trasportate in ambulanza all'ospedale di Chiari.

Cosa è accaduto

La macchina, una Ford Fiesta, procedeva sulla provinciale in direzione Adro quando improvvisamente, a causa del sole radente, ha urtato due veicoli parcheggiati. In seguito alla collisione, il mezzo si è ribaltato. A bordo viaggiavano due sorelle di 23 e 19 anni, residenti in paese. Entrambe sono rimaste ferite.

L'arrivo dei soccorsi

Prontamente soccorse dai Volontari di Adro e da un'auto medica, sono state trasportate in codice giallo all'Ospedale di Chiari. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale di Capriolo. Sono inoltre intervenuti i Vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio